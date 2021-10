50129. Cherbourg : Jean Levallois contre l'affichage sauvage

Jean Levallois, candidat aux élections municipales à Cherbourg, dénonce l'affichage "sauvage" qui serait mené par certains de ses opposants politiques sur les murs ou compteurs électriques de Cherbourg.

Selon l'ancien conseiller municipal de l'opposition, il s'agit de "pollution visuelle" et de "pratiques totalement interdites et condamnables par la loi". Il demande à la municipalité en place de faire cesser ce type d'affichage.



Jean Levallois indique donc que son équipe, qui défend la liste Cherbourg Autrement, s'engage "pour une campagne totalement propre, écologique et respectueuse de l’environnement et ne réalisera jamais d’affichage sauvage."