Rouen : arrêté en train de boire un coca dans la voiture qu'il fouillait

C'est le propriétaire d'une voiture stationnée rue Jean Ango, à Rouen, qui a alerté la police vers 16h après avoir vu deux jeunes hommes en train de rôder autour. Ni une ni deux, un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) s'est rendu sur place où elle a découvert les deux voleurs présumés assis aux deux places avant de la Honda Logo, l'un le nez sur le volant, l'autre en train de siroter une canette de coca trouvée dans le véhicule !

Dans les poches du premier, ont été retrouvés quelques centimes d'euros volés, apparemment, dans le même véhicule. A ses pieds, se trouvaient également un burin et une tige métallique. La portière passager portait par ailleurs des traces de forçage. Dans la même rue, deux Peugeot 106 portaient des marques similaires. Les deux hommes, âgés de 16 et 17 ans et domiciliés à Canteleu et Barentin, ont été placés en garde à vue.