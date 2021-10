Un nouveau site web pour le Zénith de Caen !

www.zenith-caen.fr a changé. Alors que le Zénith de Caen soufflait en 2013 ses 20 bougies, le temple des grands spectacles de l'agglomération caennaise s'est dotée d'un tout nouveau site web plus clair, plus convivial, plus moderne et plus simple d'utilisation.

Un site davantage "à notre image", quand le site précédent datait d'une dizaine d'années. "Le site contient aujourd'hui plus d'informations", expliquait ce vendredi matin Elizabeth Alleaume, assistante du directeur Serge Langeois, "et l'on a tenu compte des remarques formulées par le public pour étendre au maximum les informations pratiques notamment".