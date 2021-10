Amir a fait le voyage depuis Israël pour tenter sa chance en France. Pour espérer convaincre les coachs de The Voice, le jeune talent a choisi d’interpréter "Candle In The Wind" d’Elton John. Bluffant, surprenant tous les coachs se sont retournés. Le beau brun a choisi de rejoindre l'équipe de Jenifer.

Ecoutez sa réaction.