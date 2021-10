Kissamilé est un artiste à part entière. Il a décidé de passer cette audition à l’aveugle pour être considéré tel un chanteur professionnel et non plus un musicien. Pour cela, il va interpréter "Hometown Glory" d’Adèle. Découvrez sa prestation !

The Voice 3 : La sensation Kissamilé embarque les coachs