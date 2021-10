76681. Municipales : EELV s'allie à Luce Pane (PS) à Sotteville

Dans la lutte "fratricide" qui l'oppose au maire actuel Pierre Bourguignon, socialiste également, Luce Pane (liste "Le nouvel élan pour Sotteville") gagne des points. La candidate officielle du PS vient en effet de recevoir le soutien d'Europe Ecologie Les Verts, une alliance dès le premier tour qui la place dans une position favorable.

"De nombreuses convergences sont en effet apparues sur des sujets essentiels pour les Sottevillaises et les Sottevillais : la nécessité d’une nouvelle gouvernance plus collective et démocratique, l’excellence environnementale et sociale, la priorité donnée à l’éducation, les solidarités intergénérationnelles et le cadre de vie", expliquent les représentants locaux du PS et d'EELV, dans un communiqué.