Alex est un autodidacte et même plus, un mélomane. Ce chanteur arrive tout droit de Marseille et n’a jamais pris de cours de chant. Pourtant sa prestation est telle que le jeune talent a enflammé le plateau de The Voice avec une reprise funky de Jimmy Somerville : "You Make Me Feel". Revivez sa prestation ainsi que sa réaction. Il est dans la team de Garou.

