Chez les filles, c'est le prénom Jade qui a été le plus donné à Caen, ex aequo avec Lola et Louise. Ils ont été chacun donnés 42 fois en 2013. Suivent Zoé (40), Manon (38), Emma et Rose ex aequo (36) et Inès (35).

Chez les garçons, Hugo a été le prénom masculin le plus donné à Caen (53 fois). Suivent Louis (49 fois), Jules et Raphaël ex aequo (43 fois), Paul (40 fois) et Lucas (39 fois).