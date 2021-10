Le "tricot urbain" fait son apparition à Caen

Un collectif de “tricot de rue” vient de voir le jour dans notre capitale bas-normande sous le nom de “Tricote ta Normandie”. Jusqu’au 5 janvier, des arbres et des réverbères de la place du théâtre de Caen ont été recouverts de tricots, “un geste esthétique et poétique offert aux regards des Caennais et des visiteurs de la ville”.

Le mouvement de tricot urbain a vu le jour aux Etats-Unis en 2005 et compte déjà des adeptes dans plusieurs grandes villes françaises, parmi lesquelles Paris, Saint-Etienne ou Cahors.