Météo, nouveau coup de vent sur le Cotentin

Météo France indique que le vent se lèvera à nouveau sur les côtes de la Manche dans la soirée du jeudi 26 décembre avec des rafales importantes dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 décembre.

Les côtes du Cotentin

Le cotentin sera la cible principale des vents forts avec des rafales à plus de 90 km/h dans la soirée et à plus de 100 km/h dans la nuit.

Sur le reste de la région Basse-Normandie. Le vent soutenu sera beaucoup moins fort. Des rafales à 76 km/h sur les secteurs d'Avranches et Granville. 83km/h à Vire. 76 km/h à Caen et dans le Bessin. 54 km/h à Alençon.

Nuit pluvieuse

La pluie accompagnera le vent sur l'ensemble de la région dans la nuit de jeudi à vendredi.