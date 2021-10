Cotentin : un cambrioleur spécialisé en antiquités interpellé

Les gendarmes de la brigade des recherches de Cherbourg et de la communauté de brigades de Valognes offrent un beau cadeau de Noël à des victimes de cambriolages : jeudi 19 décembre, ils ont interpellé un homme de 46 ans, auteur présumé d'une quinzaine de cambriolages dans des résidences secondaires, depuis l'an dernier et jusqu'au début du mois de décembre 2013.

Des "OVNAB"

Ces maisons sont situées dans le Val de Saire et la Hague principalement, mais aussi sur le secteur des Pieux et de Sainte-Mère-Eglise. "Le voleur n'est pas connu de la justice. Il est spécialisé dans les "OVNAB", les "Objets Volés Négociables auprès des Antiquaires et Brocanteurs". "Ce sont des larcins plutôt rares, habituellement nous avons plutôt des vols d'informatique ou d'or" précise le capitaine Delavaquerie, de la compagnie de Cherbourg.

Le butin : de l'argenterie, des tableaux, des livres anciens... qu'il revendait en région parisienne. Des préjudices aux victimes qui s'élève jusqu'à 25 000 euros pour une seule maison.

La "tranquilité vacances"

Les objets, dont une partie seulement a pu être retrouvée avant qu'ils ne soient vendus, seront remis à leurs propriétaires, dont certains habitent en région parisienne, à Versailles, Neuilly, Saint-Cloud ou encore Suresnes.

Les gendarmes profitent de ce fait divers pour rappeler l'existence de l'opération "Tranquillité vacances" : il suffit de contacter la gendarmerie locale pour que des rondes soient renforcées autour de votre logement si vous vous absentez pendant plusieurs jours.