Mobile : 5% des installations Orange touchés par Dirk

Rafales de vent à plus de 110 km/h, chutes d'arbres et de câbles électriques... La tempête Dirk n'a pas seulement impacté l'électricité, mais aussi les équipements de téléphonie, chez certains foyers calvadosiens et ornais.

Orange précise ce mardi 24 décembre que 5% des équipements fixes et mobiles ont été endommagés. Plusieurs antennes relais et centraux téléphoniques sont privés d’alimentation électrique.

Infiltrations d'eau à Caen

Sur le département de l’Orne, les communes de Fleuré et Chambois n'ont plus de téléphonie fixe. Sur le département du Calvados, la commune de La Cambe est interrompue en téléphonie fixe et internet, Giberville est interrompue en internet.

Les autres sites fonctionnent sur des batteries de secours avec une durée d’alimentation limitée. Sur Caen, certains locaux qui abritent les équipements techniques de l’interconnexion du réseau de téléphonie mobile ont subi des infiltrations d’eau. Des travaux sont donc en cours, et sur le terrain des groupes électrogènes de secours vont être installés sur les sites à cours de batterie.