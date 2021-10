Alençon. Les réseaux sociaux retrouvent un Normand 64 ans après sa disparition

Ce sont nos confrères du Figaro qui mettent en lumière cette histoire. L'histoire est celle d'un homme qui a été retrouvé 64 après sa disparition par la police italienne… avec l'aide des médias et des réseaux sociaux. Le skieur né à Alençon (Orne) est mort dans le Val d'Aoste(Italie) en 1954 à 3100 mètres d'altitude. Des restes humains et des accessoires avaient été retrouvés le vendredi 22 juillet 2005. Il a été identifié le mardi 24 juillet 2018.

Un appel sur les réseaux sociaux

C'est de plus en plus souvent le cas, la police s'est aidée des réseaux sociaux pour tenter d'identifier le skieur. Ils ont lancé un appel fin juin 2018 via leur compte twitter (@poliziadistato) :

Vous rappelez le #mystère du skieur disparu? Grâce à vos partages la nouvelle est arrivée à sa famille en France et, au moyen de l'extraction de l'ADN par la police scientifique de Turin, nous savons que le skieur est M. Henri le Masne, qui avait disparu sur le Cervin en 1954 pic.twitter.com/qw4Vzo85JL — Polizia di Stato (@poliziadistato) 29 juillet 2018

Le côté viral d'une publication et l'entraide sur le net sont un plus pour les enquêteurs. Les premiers indices permettaient de découvrir que l'homme était âgé d'une trentaine d'années, qu'il mesurait 1m75, qu'il portait des lunettes et une chemise aux initiales brodées et qu'il était plutôt aisé au regard de la bonne marque de sa paire de ski.

Une Française a alors entendu l'information sur une radio française, qui s'est penché sur le phénomène sur les réseaux sociaux, et a fait le lien avec son oncle, Henri Le Masne, né en 1919 à Alençon dont elle savait qu'il n'était jamais revenu d'une sortie à ski le vendredi 26 mars 1954, jour de tempête. Le frère de la victime, aujourd'hui âgé de 94 ans, a témoigné en évoquant son frère qui travaillait dans l'administration civile du ministère des Finances. Son frère a fait un test ADM et un chromosome Y commun à plusieurs générations de membres masculins de la famille a été identifié.