La touche gagnante : les cadeaux du 23 au 27 décembre !

Chaque jour entre 17h et 17h30 jouez à La Touche Gagnante, appuyez sur l'un des chiffres de votre téléphone entre 1 et 9 et découvrez le cadeau se trouvant derrière cette touche !

Attention, notez les chiffres choisis chaque jour, car la touche reste vide jusqu'au lundi suivant! ;)

A remporter cette semaine:



vos 2 places pour le spectacle « 13 à table » samedi 25 janvier au Zénith de Caen, l'histoire d'un réveillon de Noël qui va tourner au cauchemar, mise en scène de Pierre Palmade.

un pack DVD Noël avec 3 films (Christmas Story (la véritable histoire du Père Noël) + Niko 2 (le petit renne de Noël) + Holidaze – Il faut sauver Noël)

votre panier de spécialités des éleveurs de la Charentone d'une valeur de 80 €



Bonne chance et à lundi ! Appelez le 0892 23 73 38 dès le lancement du jeu avec Laure!



















