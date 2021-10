Gagnez vos entrées pour la Cité de la Mer de Cherbourg

Nous fêtons ce mercredi 29 mars 2017 les 50 ans du sous-marin Le Redoutable. Pour fêter l'événement, gagnez vos entrées pour le visiter à la Cité de la Mer de Cherbourg! Visitez aussi L'Aquarium le plus profond d'Europe, l'exposition permanente sur Le Titanic, la Grande galerie des engins et des hommes et l'expérience "on a marché sous la mer".

Retrouvez toutes les infos sur www.citedelamer.com

Pour gagner vos places toute cette semaine, écoutez Wilfried dans "Ma Normandie" entre 9h et 13h et Laure dans "Tout l'or du monde" entre 13h et 16h.

Pour jouer avec Wilfried, envoyez WILFRIED + vos coordonnées au 7 11 12 (50cts+prix d'un SMS) ou appelez à son signal entre 9h et 13h au 0892 23 73 38 (0.40€/min).

Pour jouer avec Laure, appelez entre 13h et 16h à son signal au 0892 23 73 38 (0.40€/min). Bonne chance!

