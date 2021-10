Les plus beaux souvenirs de Noël des candidats à la Ville de Caen

Si l’importance d’être en famille unit chacun des candidats, certains ont des souvenirs plus précis.... Entretien avec la rédaction de Tendance Ouest.

Philippe Duron (PS) : “Tout simplement, c’est être ensemble, en famille”

“Mes plus beaux souvenirs de Noël, ce sont ceux en tant que papa d’abord de deux enfants (un garçon et une fille) et puis ensuite, de grand-père, de trois petits-fils et d’une fille. Ils sont âgés de quatre ans et demi à treize ans.

La veille au soir, les plus jeunes se couchent de bonne heure. Voir leur joie, leur plaisir, le 25 au matin, c’est inestimable... Ce qui compte le plus pour moi, tout simplement, c’est être ensemble, en famille, autour du sapin”.

Joël Bruneau (UMP) : “Miracle, il y avait eu de la neige !”

“Mon plus beau souvenir de Noël remonte à ma toute petite enfance. Je me rappelle qu’il s’agissait d’une année où, miracle, il y avait eu de la neige à Noël ! Je devais avoir 4 ou 5 ans et j’avais reçu en cadeau un harmonica. Je me revois, sous le perron, devant la cour de la ferme où je suis né, jouer aux côtés de mon arrière grand-père. Quand j’évoque Noël, c’est toujours ce souvenir qui me vient à l’esprit. L’harmonica n’a en revanche pas fait de moi un musicien de talent” !

Rudy L’Orphelin, “Mon premier Noël en tant que père”

“Les souvenirs de Noël sont nombreux et souvent sympathiques à évoquer. Ce fut toujours pour moi des moments de joie. Mais celui qui m’a le plus marqué, et ce n’est pas parce que c’est l’un des plus récents, c’est le Noël que j’ai pu passer avec mon premier enfant, en 2009. C’est un tournant de devenir parent, c’est quelque chose de très personnel. Je suis pressé d’être à celui de cette année, car ma fille a désormais un petit frère et ce sera un autre moment magique”.

Philippe Chapron (FN) : “Évoquer un souvenir de Noël, c’est forcément plonger dans l’enfance”.

“Je ne garde pas un souvenir de Noël en particulier, mais plusieurs. Je plonge automatiquement dans l’enfance, car pour moi, Noël occupe une place très importante dans cette période de nos vies. Mes souvenirs me ramènent aux joies partagées en famille dans les années 60, avec mes cousins. Nous étions à chaque fois une vingtaine réunis à Vire ou à Saint-Lô. De tout ça, c’est la convivialité qui ressort et c’est ce qui me fait toujours autant apprécier Noël aujourd’hui”.

Sonia de la Provôté (UDI) : “Je suis née un 25 décembre !”

“Noël a toujours été particulier pour moi car je suis née un 25 décembre ! Je garde un souvenir ému d’un réveillon, chez mes parents. Je devais avoir 4 ans et j’avais reçu une énorme boîte de feutres. Un cadeau merveilleux ! Qui plus est, mon père, peintre, avait installé au sol de grandes pages blanches. Je me revois les remplir avec les couleurs de la vie. C’est un moment qui reste gravé dans ma mémoire et je remercie mes parents de m’avoir fait ce beau cadeau”.