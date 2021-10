La campagne pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017, commence maintenant pour Éric Vève. Mercredi 10 mai 2017, il a inauguré avec sa suppléante Martine Denis son local de campagne. Au soir du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai, Éric Vève (PS), suppléant du député PS Philippe Duron qui ne se représente pas sur cette circonscription, annonçait se rallier "à la majorité présidentielle".

Député de gauche

"Je suis candidat pour être député de gauche à l'intérieur de la majorité présidentielle, a-t-il réaffirmé, mercredi 10 mai, Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait une grande majorité de coalition avec des députés de gauche, du centre, du centre droit, des écologistes et je suis déterminé à être député de gauche à l'intérieur de cette majorité pour peser sur les orientations nationales".

Dans cette circonscription, Éric Vève se retrouve en face, notamment, de Philippe Lailler, président du MoDem Calvados, en pôle position, lui aussi, pour porter les couleurs de la majorité présidentielle. "Monsieur Lailler est de droite, je suis de gauche et nous aspirons tous deux à être dans la majorité présidentielle. Je pense qu'il faut le plus possible de députés de gauche dans la majorité présidentielle pour peser sur les orientations nationales"

Des accords et des compromis

Les priorités d'Eric Vève dans cette campagne se tournent vers la relance de l'emploi, l'amélioration du modèle social, la préservation des services public et continuer dans la transition écologique. "Il y a beaucoup de points sur lesquels je me retrouve dans le programme d'Emmanuel Macron, comme l'éducation ou le pouvoir d'achat. Et ceux sur lesquels je serai en désaccord, il s'agira de trouver des compromis avec les collègues de l'Assemblée Nationale tout simplement".

Quels adversaires pour cette circonscription ?

La première circonscription du Calvados (Caen Ouest) est très convoitée.

• Philippe Lailler, président du MoDem Calvados et adjoint du maire de Caen, Joël Bruneau, semble être favori pour porter la bannière présidentielle.

• Sonia de la Provôté, candidate de l'Union et du Centre (UDI). Fidèle de François Fillon, qui a obtenu plus de 20% des voix dans la circonscription lors du premier tour de l'élection présidentielle, elle connaît bien le territoire.

• Karine Gualbert pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon

• Chantal Henry candidate Front National. Dans la circonscription Marine Le Pen avait obtenu un peu plus de 10% des voix.



