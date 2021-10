Découvrez Da Silva avec Tendance Ouest

Da Silva a 37 ans et baigne dans la musique depuis son adolescence, autant dire que la scène et lui sont très intimes ! Au début attiré par la musique punk, Da Silva est désormais un héraut de la chanson française.

C'est en 2005 qu'il sort son 1er album "Décembre en été", poussé par Cali qui l'a invité lors de ses premières parties.

Depuis il utilise son talent pour ses chansons mais aussi pour les autres comme en 2012 où il a participé à l'écriture de l'album de Jenifer "L'amour et moi".

Il a sorti au mois de novembre 2013 son 5ème album initulé "Villa Rosa", un album plus apaisé, aux titres moins écorchés, moins revendicatifs mais toujours denses et parfois mélancoliques. C'est le single éponyme qui a été choisi comme premier extrait, et vous retrouvez en ce moment "le coureur de fond" sur les ondes de Tendance Ouest.

Suivez Da Silva sur son site, son facebook et son twitter.

Retrouvez Da Silva sur la scène du Parc Anova d'Alençon samedi 25 janvier à partir de 20h!