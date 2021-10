Rouen : le président du Conseil général va quitter son fauteuil

Le quotidien régional a jeté ce jeudi 12 décembre un véritable pavé dans la mare, en détaillant le jeu de chaises musicales qui se prépare pour 2014 et en annonçant la démission de Didier Marie de la présidence du Conseil général de la Seine Maritime. La raison ? il lui préférerait un fauteuil au Sénat (une situation sûrement plus confortable dans cette période difficile pour les socialistes) et serait donc candidat du PS aux prochaines élections sénatoriales prévues en septembre.

Après la démission surprise d'Alain le Vern de la présidence du Conseil régional de Haute Normandie, le retrait plus ancien de Laurent Fabius de la présidence de la communauté d'agglomération et celui de Valérie Fourneyron de la mairie de Rouen, tous deux pour rejoindre le gouvernement , on semble assister à une recomposition du paysage socialiste en Haute Normandie, du moins au niveau de ses piliers.