Les chefs d'entreprise du Calvados sont inquiets. Le président du Medef dans le département, Michel Fricout, et plusieurs présidents de branches professionnelles et organisations patronales ont sollicité une audience auprès du préfet Michel Lalande, ce mercredi soir à la préfecture du Calvados. Ils souhaitent l'interpeller sur "l'urgence" de la situation et "l'incertitude de leur niveau d'activité".