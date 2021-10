"Dès aujourd'hui, Bouygues Telecom démocratise la 4G en rendant encore plus accessible le plus grand réseau 4G de France (63% de couverture) et encourage ainsi le développement des usages", indique l'opérateur dans un communiqué. Mardi, Free Mobile avait annoncé une offre 4G, un réseau qui permet d'avoir sur un mobile un débit internet équivalent à celui d'une ligne fixe, au prix de la 3G.