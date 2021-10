Critique aujourd'hui d'une comédie française « les meilleurs amis du monde » avec Marc Lavoine, Pef, Léa Drucker et Pascale Arbillot.



Un week-end au vert avec vos meilleurs amis.

Ceux qui vous aiment vraiment.

Ceux en qui vous avez une confiance absolue.

Ceux qui vous comprennent et vous disent toujours la vérité.

Et surtout, ceux qui vous pourrissent sans savoir qu’ils ont appuyé sur la touche rappel de leur téléphone.

Une comédie qui s'annonçait délicieusement noire et cruelle. Les amis pourris malgré eux n'ont qu'une idée en tête, se venger de toutes les ignominies entendues. Ils veulent frapper là où ça fait mal, avec des remarques acerbes ou bien en saccageant les biens matériels des prétendus amis. Avouez que ça promet pas mal de vacheries mythiques. Malheureusement le film reste bien trop sage. Seules 2-3 scènes sont véritablement acides. Et la fin du film a droit à une grosse morale guimauve.

Le plaisir coupable est à retrouver ailleurs, avec les personnages caricaturaux au possible formidablement campés par les 4 acteurs principaux. Une mention spéciale est à attribuer à Marc Lavoine, génial en beauf à moustache adepte du bling-bling.

Un bon jeu d'acteur, un peu desservi par l'histoire qui aurait pu être mieux traitée.

Les meilleurs amis du monde, c’est depuis mercredi au cinéma.