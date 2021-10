Rouen : l'Etat va financer à 50 % la modernisation de la maternité du Belvédère

Le ministère de la Santé a validé la restructuration technique de la maternité du Belvédère, à Mont-Saint-Aignan, a annoncé l'ancien maire de la commune et désormais député (PS) Pierre Léautey. "Ce projet déjà ancien, était devenu de plus en plus indispensable au fil des années en raison des locaux inadaptés, de l’augmentation significative du nombre d’accouchements qui atteint désormais 3 600 naissances chaque année, et de la diversification des activités de la maternité", écrit le parlementaire.

Le projet, d'un montant total de 11 millions d'euros, prévoit la construction d'un bâtiment neuf reliant les bâtiments existants et "destiné à accueillir le plateau technique avec 8 chambres de pré-travail, 8 salle des naissances, 4 salles d’opération avec réanimation, une salle de soins post-interventionnelle, une zone d’accueil et d’orientation", ainsi que la réhabilitation de l'ancienne chapelle pour accueillir les urgences gynéco-obstétricales "avec la crétion d'une zone d'accueil".

La fin des travaux est prévue pour 2018. L'Etat financera 50% du montant total du chantier.