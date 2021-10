La brioche, normande bien sûr !

Brioche normande ou falue

Pour 6 personnes



Préparation : 20 mn

Cuisson : 30 mn

Cuisson : 6 h



10 g de levure de boulanger

2 cuill. à soupe de lait

350 g de farine

15 g de sucre en poudre

4 œufs entiers + 1 jaune

250 g de beurre mou

Une pincée de sel



Dans un saladier, mélanger la levure et le lait tiède. Ajouter 50 g de farine et mélanger pour obtenir une pâte homogène. Couvrir avec un linge humide et conserver dans un endroit tiède. Le volume de la pâte doit doubler.

Dans une jatte, verser le restant de farine, le sucre et le sel. Faire une fontaine et y placer les œufs entiers. Ajouter le beurre en parcelles tout en travaillant la pâte. Incorporer ensuite le levain et pétrir fortement. Couvrir la terrine avec le linge humide et laisser reposer 6 heures au frais. Beurrer et fariner une plaque allant au four.

Pétrir la pâte et former en forme de pain. Dorer avec le jaune d'œuf détendu avec une cuillerée à soupe d'eau à l'aide d'un pinceau. Faire des incisions sur le dessus à l'aide d'un ciseau. Enfourner à 170°C (th. 5-6) et cuire 30 minutes pour assurer une belle coloration.







