A Rouen, Sophia accompagne les diabétiques

A Rouen, le dispositif Sophia a vu le jour fin 2012. Depuis 6 240 patients ont pris part à cette démarche. “L’objectif est d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie des patients”, indique le Dr Jean-Baptiste Schoux, médecin chef du service médical de la CPAM de Seine-Maritime. “En aucun cas nous ne remplaçons les diabétologues”, s’empresse-t-il de préciser. “Sophia donne des informations générales sur la maladie, cela peut-être un soutien psychologique mais nous ne donnons pas de conseil sur les médicaments” ou sur les lecteurs de glycémie.

Le programme s’adresse uniquement aux patients majeurs et pris en charge à 100% par la CPAM. En Seine-Maritime, ils sont 29 200 à pouvoir adhérer.



Mieux vivre la maladie



Lorsqu’ils adhèrent au programme Sophia, les diabétiques reçoivent des informations sous format papier ou par téléphone. “Plusieurs thèmes sont abordés selon les campagnes. Cela peut-être des conseils diététiques ou sportifs mais aussi des rappels concernants les examens de suivi recommandés” explique Lugdivine Chorro, pilote du dispositif à la CPAM 76. Si Sophia s’est d’abord intéressé aux diabétiques, il pourrait bientôt s’adresser aux asthmatiques en 2014/2015.



Les diabétiques qui n’ont pas encore adhéré à ce programme gratuit peuvent appeler le 0 811 709 709 ou sur le site internet Ameli.

14 novembre : la journée mondiale du diabète

Pour sensibiliser encore plus la population à cette maladie silencieuse qu'est le diabète, plusieurs actions sont mises en place en Seine-Maritime par la maison régionale du diabète, Marédia. A Rouen le rendez-vous est donné à 10h15 pour une marche de 2,3 km autour de l'Ile Lacroix ou sur les quais (5 km). Des tests de glycémie pourront être réalisés avant et après l'acitivté. Le départ est donné au 20 rue Stendhal, sur l'Ile Lacroix. A Mont-Saint-Aignan, un forum est organisé avec la participation du service d’endocrinologie-diabétologie du CHU, de l’Association française du diabète, de Sports pour tous et Maredia. Sur place, les visiteurs pourront faire des tests glycémiques, mais aussi s'informer sur des aspects diététiques et sportifs. Un diabétologue sera également présent dans le centre commercial Carrefour, près de la pharmacie, de 10h à 17h. Un forum santé sera également ouvert ce 14 novembre à Saint-Etienne-du-Rouvray.