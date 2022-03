Basket, opération reconquête pour le SPO Rouen

Et il faut bien reconnaître que les joueurs de Laurent Sciarra, englués dans les profondeurs du classement (ils sont 16es), n’abordent pas cette rencontre de la meilleure des manières.

Défaite de justesse

D’autant plus qu’ils viennent de subir une courte mais nouvelle défaite face au leader Boulogne-sur-Mer (77-79), vendredi 1er novembre. Ils n’ont pourtant pas démérité lors de cette rencontre en revenant plusieurs fois au score et en prenant même l’avantage à quelques minutes de la fin du match. Avant de céder in extremis. Le bilan est très médiocre depuis le début de la saison : trois victoires pour sept défaites.

Face à des Picards bien positionnés et en embuscade à la cinquième place au classement, avec six victoires pour quatre défaites dont la dernière en date obtenue à domicile face à Fos-sur-Mer (79-69), les Rouennais devront retrouver l’énergie et la cohésion qui avaient laissé présager de beaux jours en début de saison. Devant son public, cela serait bienvenu.