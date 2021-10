Le Rouen Métropole Basket renoue avec la victoire

Un derby reste un derby. Et un derby ça se gagne. Voilà l'état d'esprit des deux équipes arrivant sur le parquet samedi soir. Toutes deux en position de relégables, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Le STB doit enregistrer une première victoire à domicile pour espérer se maintenir dans ce championnat. Le Rouen Métropole Basket doit accrocher la victoire pour rester au contact des équipes jouant le maintien. Après un premier quart temps explosif, où les défenses sont inexistantes, Rouen fait la course en tête 24-28. Enregistrant un écart de +7 à la quinzième minute, les havrais recollent au score grâce à JBAM et ne sont dépassés que d'une courte tête à la mi-temps 45-46.

Une victoire avec les tripes

Au retour des vestiaires, la pression et l'enjeu freinent les deux équipes. Le troisième quart se termine par un décevant 11-13 en faveur des rouennais. Dans le dernier acte, les équipes se rendent coup pour coup. Le public havrais venu en nombre, 3100 spectateurs, commence à donner de la voix et pousse leurs joueurs sur les phases offensives et défensives. Et à 7min30 du terme le STB passe devant au score et compte 5 points d'avance à quelques secondes du money time. Fatigué, usée, jouant la rencontre à sept, Yannick Morreira étant reparti en Angola sans prolonger son contrat, les rouennais vont garder la tête froide et remonter petit à petit. Emmené par un Solo Diabaté en feu (7 sur 9 dans les deux dernières minutes), le RMB remporte finalement ce derby 75 à 79. Cette victoire permet au RMB de rester à une longueur du Paris-Levallois, premier non-reléguable et peut espérer revenir à sa hauteur lors de la prochaine journée au Kindarena vendredi 12 février.