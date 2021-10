Basket : le RMB encore défait à domicile

Dans un Kindarena qui sonnait creux, les joueurs rouennais ont subi la loi du SLUC Nancy et ce dès les premières minutes du match. En creusant un écart de 10 points lors des cinq premières minutes, les Lorrains sont restés devant jusqu'à la fin, comptant même 20 points d'avance dans le troisième quart temps.

Trop maladroits au shoot, les Rouennais sont plus que jamais en sursis. En effet, le RMB n'a désormais plus le droit à l'erreur. Il lui faut gagner le match au Havre samedi prochain et contre Paris Levallois à Rouen le 12 février pour espérer rester dans l'élite du basket français.