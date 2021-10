“Les Caennais veulent du soleil”

Le volcan islandais n'aura pas eu raison de la détermination des Caennais à partir en vacances. À la veille de la saison estivale, c'est en tout cas ce qu'espèrent les agences de voyages qui enregistrent cependant, pour le moment, moins de réservations qu'à la saison dernière. Alors quelles sont les grandes tendances Caennaises en matière de vacances ?



En Méditerranée

“Les Caennais voyagent beaucoup !” constate Isabelle Leplein, directrice de l'agence “Voyageurs du Monde” à Caen. Que ce soit sur de longues ou de petites escapades, nombreux sont ceux qui ont besoin d'évasion. Non pas que la Normandie ne leur convienne pas, mais parce qu'ils ont “besoin de soleil et de grands espaces !” En tête des ventes, le Bassin méditerranéen : Maroc, Grèce et Tunisie. Ensuite, les Etats-Unis et le Canada. Eenfin, un taux record de réservations pour l'Islande, devenue un “produit” très abordable. Le nuage de cendres n'aura pas fait que de la mauvaise publicité.



La Normandie plébiscitée

“ Ce n'est pas tant la destination qui compte pour les Caennais mais surtout le lieu de départ” explique Catherine Dorlet, responsable de l'agence Leclerc Voyages à Ifs. La plupart d'entre eux ne veulent plus partir des grands aéroports parisiens mais plutôt de la région. Pour cela, “ils plébiscitent largement l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien”. Avec ses 430 vols charters, les principales destinations au départ du Pays d'Auge restent Marrakech (Maroc), avec au moins un vol régulier tous les jeudis. La Crète avec des vols d'avril à octobre. Et la Tunisie (Monastir et Djerba). Mais avec la crise, nombreux également sont ceux qui partent moins longtemps et moins loin. “Beaucoup de Caennais resteront en métropole, pour profiter de la région”. Les voyagistes s'adaptent et proposent de plus en plus de courts séjours en Normandie ou dans le reste de la France avec un accent mis sur la Corse. Pour leur faire oublier que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs !







