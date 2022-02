Circus l'opéra pop est en spectacle à la Loco ce samedi !

Circus est un groupe musical français créé en 2012 formé par Calogero, Stanislas, Philippe Uminski, Elsa Fourlon, et Karen Brunon.

Chacun des membres du groupe chante et joue au moins d'un instrument : piano et orgue pour Stanislas, basse et harmonica pour Calogero, guitare pour Philippe Uminski et Elsa Fourlon et violon pour Karen Brunon.

A écouter CIRCUS, on pense à des soirées foraines autour d’un feu, mais surtout aux chorales des Beach Boys, aux bandes originales signées Michel Legrand ou Burt Bacharach, aux opéras des Who, aux fanfares des Beatles.

La troupe de Calogero est en concert-spectacle ce samedi 12 octobre à la Loco à Mézidon Canon.

Ecoutez Emmanuelle Dormoy, chargée de projet et programmatrice de la salle de spectacle nous en dire plus