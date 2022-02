Patrimoine : une option dès la seconde au lycée Victor Hugo de Caen

Une heure et demie par semaine le lundi, 27 élèves de seconde, inscrits en “option patrimoine” au lycée Victor Hugo, retrouvent leurs professeurs pour découvrir le patrimoine qui les entoure. Leurs deux encadrants enseignent l’histoire-géographie pour l’une, les arts plastiques pour l’autre. Et chaque semaine, c’est à deux qu’elles évoquent l’architecture, la peinture, la sculpture, l’histoire des arts... “C’est un enseignement dit “d’exploration”, que les lycéens choisissent dans leur cursus, une initiation aux questions artistiques et patrimoniales, explique la professeur d’histoire, Sophie Delauney. Le cours n’est jamais dispensé de manière magistrale, mais invite les élèves à être créatifs”.

Un vrai choix pour les lycéens

Au programme de cette année, l’étude, sur le terrain, du passé industriel et du devenir de la Presqu’île de Caen. Les lycéens devront lui consacrer un guide de visite. Ce fonctionnement semble plaire, et l’option enregistre, depuis trois ans qu’elle existe, toujours plus d’élèves. “Ils ne viennent plus par défaut, mais par vrai choix”, constate Sophie Delauney. Outre le lycée Victor Hugo, trois autres établissements proposent cet enseignement.