Escaliers tournants : trésors méconnus du Versailles normand

Une enquête insolite a été lancée à Valognes dans le Nord Cotentin. Plusieurs chercheurs veulent cartographier tous les escaliers en colimaçon du Versailles normand. Un trésor méconnu qui doit être répertorier et qui sera décrit par la suite dans une étude complète. Plus de 400 questionnaires ont déjà été envoyés aux habitants. Les résultats pourraient ensuite donner une attractivité touristique et culturelle supplémentaire à Valognes.

Bonus AUDIO 1 / Pour Julien Dehaye, animateur patrimoine au pays d'art et d'histoire du clos du Cotentin, ces escaliers représentent un attrait non négigable pour Valognes.

Bonus AUDIO 2 / Selon Julien Dehaye, animateur patrimoine au pays d'art et d'histoire du clos du Cotentin, Valognes recèle d'escaliers tournants, signe de puissance à la Renaissance.