Grand-Quevilly : un film tourné dans une maison de retraite "bouleverse" la ministre

La direction de l'EHPAD avait confié à la société Jabran Prod le soin de réaliser un petit film sur la maison de retraite, en mettant en scène les résidents de plus de 85 ans ainsi que le personnel. Le résultat, léger et dynamique, dure un peu moins de six minutes et montre des personnes âgées tout sourire, s'amusant ou jouant, le tout sur un fond musical signé Jean-Jacques Goldman.

Avec humour, le film apporte une image plutôt réjouissante de cet établissement spécialisé. Il a été montré en avant-première à la ministre déléguée en charge des personnes âgées, Michel Delaunay, en visite dans l'agglomération de Rouen vendredi 4 octobre. "Elle a été bouleversée et nous en a demandé une copie pour le diffuser", indique Jean-Marc Venard, le directeur de l'EHPAD "Les Jardins de Matisse".