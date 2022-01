Hockey : les Drakkars sur la bonne voie

Comme le confiait leur entraîneur, Luc Chauvel : "On se rapproche des gros, mais pour leur prendre des points on doit travailler sur les détails." En effet, les Drakkars furent longtemps au contact des Loups, jusqu’aux cinq dernières minutes où une pénalité et un contre douchèrent un possible exploit. A l’inverse des Grenoblois, les Caennais n’ont jamais su faire fructifier leurs phases de supériorité numérique.

Ce samedi 12 octobre les Drakkars de Caen devront confirmer leur bonne forme du moment en tentant de prendre des points contre Angers à domicile. Caen est 8e au classement.