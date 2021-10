Hockey : le Hockey Club de Caen prêt pour les play-offs

"On attend tous ce moment depuis le début de la saison", assure l'attaquant caennais Pierre Bennett. "Ce sont des matchs où il y a plus d'intensité, de stress et de challenge." Il y a un an, les Caennais s'apprêtaient à disputer les play-downs, qui condamnent le vaincu à la D1. Pour leur deuxième saison consécutive en Ligue Magnus, ils ont fait mieux. Mais les Drakkars, seulement douzièmes, ont bouclé le championnat sur une fausse note, mardi 21 février à Grenoble (défaite 6-2).

Au meilleur des 5 matchs

Une nouvelle saison démarre. "Les joueurs doivent être prêts à tous les sacrifices pour l'équipe", insiste l'entraîneur Bertrand Pouse. "En play-off, il faut autre chose que du talent et de l'envie. Il faut des guerriers." Chaque tour jusqu'aux demi-finales se déroule au meilleur des cinq matchs. Caen commencera par deux matchs à l'extérieur, les 24 et 25 février, avant de recevoir les 28 et 29 février (quatrième rencontre si nécessaire). Belle éventuelle chez le mieux classé, donc à Angers, le 1er mars. "On les a déjà battus cette saison et on peut le refaire", rappelle le défenseur Numa Besson. "Ils ont peur de nous."