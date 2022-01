Les "Loups" de Canteleu-Maromme version 2013-2014

Aux commandes de l’équipe, on retrouve cette année le capitaine Bertrand Morelle, qui passe libéro. Toujours présent pour l’accompagner : les deux centraux Sebastien Ducange et Olivier Fabre. Le pointu Pierrick Grossin et l’emblématique Dario Dukic en réception/attaque réponderont toujours présent. Le jeune Maciek Fabianczyk pourrait venir ponctuellement en renfort.

A l’intersaison, l’équipe s’est séparée de Haroldo Lino Da Silva, Zeben Jorge Arzola, Hassan Jaldou, Vadim Evtoukhovitch, Bojan Gluvajic et Christiano Bosnich. Pour compléter l’effectif, le staff est allé chercher quelques pointures avec le central serbe Nemanja Cubrilo, le passeur bosniaque Zeljko Coric et son compatriote, Nemanja Vidovic.

En défense : le polonais Janusz Gorski et le serbe Ivan Todorovic. A la pointe : le tchèque Jan Krba.

Le calendrier de la Ligue B

Journée 1, 5 octobre : Canteleu-Maromme - Saint-Brieuc

J. 2, 12 octobre : Nice - Canteleu-Maromme

J. 3, 19 octobre : Canteleu-Maromme - Nancy

J. 4, 26 octobre : Harnes - Canteleu-Maromme

J. 5, 2 novembre : Canteleu-Maromme -Tourcoing

J. 6, 9 novembre : Plessis-Robinson - Canteleu-Mar.

J. 7, 16 novembre : Canteleu-Maromme - Alès

J. 8, 23 novembre : Cambrai - Canteleu-Maromme

J. 9, 30 novembre : Canteleu-Maromme - Martigues

J. 10, 7 décembre :Orange- Canteleu-Maromme

J. 11, 14 décembre : Canteleu-Maromme - Asnières

J. 12, 21 décembre : Canteleu-Maromme - Calais

J. 13, 4 janvier 2014 : Avignon - Canteleu-Mar.

J. 14, 11 janvier : St-Brieuc -Canteleu-Maromme

J. 15, 18 janvier : Canteleu-Maromme - Nice

J. 16, 25 janvier : Nancy - Canteleu-Maromme

J. 17, 1er février : Canteleu-Maromme - Harnes

J. 18, 8 février : Tourcoing - Canteleu-Maromme

J. 19, 15 février : Canteleu-M.-Le Plessis Robinson

J. 20, samedi 22 février : Alès - Canteleu-Maromme

J. 21, samedi 1er mars : Canteleu-Maromme - Cambrai

J. 22, samedi 15 mars : Martigues -Canteleu-Maromme

J. 23, samedi 22 mars : Canteleu-Maromme - Orange

J. 24, samedi 29 mars : Asnières - Canteleu-Maromme

J. 25, samedi 05 avril : Calais - Canteleu-Maromme

J. 26, samedi 12 avril : Canteleu-Mar. - Avignon

PRATIQUE

Billetterie et abonnements :



-Pour assister aux match, vous pouvez opter pour l’abonnement qui donne accès à toutes les rencontres de Ligue B et de Coupe de France : 70 €. Tarifs dégressifs des le 2e abonnement.

.Disponible au guichet ou sur le site internet du Kindarena.

-Tarif ordinaire : 7 € / Tarif réduit : 4€

Ambitions :les play-offs et le maintien

L’objectif cette année des Loups en Ligue B est simple : atteindre les play-offs. Pour cela, l’équipe devra se hisser parmi les huit premiers du championnat à l’issue de la première phase. Le club, n’ayant pas les épaules pour monter en Ligue A, préfère se stabiliser quelques années en Ligue B tout en progressant petit à petit.

Centre de formation : Top départ !

Le centre de formation de volley du club est officiellement ouvert. En juin dernier, Canteleu-Maromme a reçu l’agrément du ministère des sports, homologuant leur structure. Celle-ci va permet aux jeunes talents de moins de 23 ans de tutoyer le haut niveau tout en poursuivant leur études. Cette première année fera office d’année test. Quelques jeunes sont déjà présents, à l’instar de Maciek Fabianczyk et Nemanja Vidovic.

Et aussi : les autres équipes

Les Loups de Canteleu-Maromme, ce sont aussi deux équipes féminines (niveau régional) et deux autres équipes masculines (Nationale 3 et Régionale 1).