Volley-ball : bonne nouvelle au Centre de formation de l'ALCM

Coté recrutement, les joueurs sont fixés. Fabre, Ducange, Morelle, Dukic, Grossin restent et seront épaulés par les nouvelles recrues : Jan Krba, Zeljko Coric, Janusz Gorski, Nemanja Dukic, Nemanja Vidovic et Nemanja Cubrilo. Le 12e homme sera choisi parmi les sept jeunes du Centre de Formation de l’ALCM quigagnera sa place au mérite.

Ce Centre de Formation, désiré depuis longtemps par les dirigeants de l’ALCM, voit enfin sa création validée par l’agrément du Ministère des Sports. “Le but est de prendre en main les jeunes et les faire évoluer pour qu’ils puissent être recruté en Ligue A. Et contrairement à Tours, ici nous pourrons les faire jouer plus souvent” confie Bertrand Morelle qui aura la charge de ce Centre de Formation.