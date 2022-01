Volley : victoire impérative de Canteleu face à Alès

Même s’il reste encore une dizaine de matchs à disputer, les équipes du bas de tableau se trouvent toutes dans un mouchoir de poche. Au classement, seulement deux points séparent ainsi Canteleu et Alès. Une défaite normande lors de ce match pourrait renverser la donne.

Car en zone de relégation, Saint-Brieuc et Calais ne sont pas si éloignés, à six points derrière les Cantiliens. Mais Bertrand Morelle et ses coéquipiers sont en forme. Samedi 19 janvier, face au leader quasi-intouchable St-Nazaire, Canteleu a perdu mais a résisté à chaque set, prenant même un temps l’ascendant lors du premier set. Défaite 3-0 (25-23, 25-20, 25-22). Un score qui ne reflète pas la forme actuelle des Cantiliens.

Pratique. Canteleu-Alès, samedi 26 janvier au Kindarena, à 20h.