Visite de Peillon à Caen ce jeudi : la "Manif pour tous" compte bien s'inviter

En cause, dans le cadre du projet de loi sur la refondation de l’école, un programme d'éducation à l'égalité entre les sexes qui doit être expérimenté à partir de janvier prochain.

Le mouvement La Manif pour Tous 14, qui s'est illustré dans son combat contre le mariage gay, est farouchement opposé à ce qu'il désigne comme la "théorie du genre", (appelée aussi "Gender"), estimant que l'école va inciter les enfants dès 6 ans à choisir leur future orientation sexuelle. "La “théorie du genre" (qui n’a aucun fondement scientifique), considère la Manif pour tous, prône l’indifférenciation sexuelle et la promotion de toutes les pratiques sexuelles, l‘hétérosexualité étant une norme aliénante".

Le gouvernement Fillon avait fait entrer l'étude des genres dans les manuels de biologie de lycée. "Le gouvernement Ayrault accélère le mouvement", selon la Manif pour Tous 14. Et de conclure : "Derrière ce projet, il s’agit de faire passer l’idéologie du féminisme marxiste qui définit une femme sans sexe, une conjugalité sans altérité, un enfantement sans complémentarité, et une famille sans paternité ou sans maternité. Bref, plus de famille du tout".