Régate handivoile à Cherbourg : une première en Basse Normandie

Cherbourg accueille la régate handivoile National Neo 4.95: une première en Basse Normandie! Une dizaine d'équipages de toute la France mais aussi de Suisse et de Belgique se sont donnés rendez-vous dans la rade jusqu'à samedi 15 mai. A bord de bateaux adaptés, handicapés physique et mentaux sont complètement autonomes. Une belle initiative qui pourrait pousser Cherbourg à faire encore plus pour l'handivoile.

Bonus AUDIO 1 / Une initiative que Hugues Messent, le directeur de l'école de voile, veut péreniser. Pour lui, Cherbourg doit faire encore plus pour les navigateurs handicapés.

Bonus AUDIO 2 / Hugues Messent, le directeur de l'école de voile, nous présente justement ces bateaux très pratiques. Tout a été prévu pour les navigateurs handicapés.