La Solitaire du Figaro arrive bientôt à Cherbourg

La 41e édition de la Solitaire du Figaro a été présentée lundi 31 mai à la mairie de Cherbourg. Pour la troisième année consécutive, le Nord Cotentin accueille l'arrivée de la course prévue le 19 août prochain. Mais avant cette ultime étape, la cinquantaine de coureurs devront parcourir plus de 1 700 milles nautiques entre la France, l'Espagne et l'Irlande, le tout en cinq étapes. Pendant ce temps-là, à terre, on va beaucoup s'activer aussi pour accueillir - comme il se doit - la course. Et justement, ça a un coût, et non négligeable. Quoi qu'il en soit, les organisateurs s'attendent à un très beau tableau pour ce cru 2010. Alors, un peu de patience, la Solitaire du Figaro démarre le 25 juillet au Havre et se terminera à Cherbourg le 19 août.

Bonus AUDIO 1 / Claire de Crepy, la directrice de l'organisation, s'attend à du beau spectacle pour cette 41e édition.

Bonus AUDIO 2 / L'arrivée de la Solitaire du Figaro, ça a un coût, et non négligeable. Mais pour Claire de Crepy, directrice de l'organisation, ça vaut le coup!