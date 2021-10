Les bolides vont rugir tout le week-end à Hébécrevon

Course automobile. Les bolides se sont donné rendez-vous ce week-end du 15-16 mai pour la 29e édition des Teurses d'Hébécrevon, près de Saint-Lô. Dès cet après-midi, vous pouvez découvrir les essais des voitures de courses. Et demain, dimanche 16 mai, la route de Periers sera le théâtre d'une épreuve du championnat de France de course auto. Nouveauté cette année: la première course de véhicules historiques de compétition. A ne pas manquer pour tous les fans des belles voitures des années 1970-80.

Bonus AUDIO / Programme chargé pour cette 29e édition des Teurses d'Hébécrevon. Le point avec Benoît Delacroix, responsable promotion La Manche Libre.