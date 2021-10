Sport auto avec les team MD Rally et Dessoude qui ont pris mardi 27 avril la direction de la Tunisie. Les deux équipes de Saint-Lô et Villedieu-les-Poëles vont participer au rally Oilybia qui commence le 1er mai. Cette deuxième manche de la coupe du monde des rallyes tout terrain compte six étapes et se terminera le 7 mai prochain au portes du Sahara.

