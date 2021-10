Du sport avec du cyclisme et le Tour des Remparts mercredi 28 juillet à Saint-Lô. Et après avoir remporté le Tour de la Manche, Pierre Drancourt s'impose aussi dans la ville préfectorale au terme d'une course de qualité. A noter la présence d'Anthony Colin, le champion de France 2010 ou encore de Julien Guay, le vice-champion national.