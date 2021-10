Cyclisme avec la première étape du Tour de la Manche qui s'est déroulée jeudi 6 mai entre Brécey et La Haye-du-Puits. Et c'est Fabien Taillefer qui l'emporte. Le coureur s'empare donc du maillot de leader. La course reprend vendredi 7 mai au matin avec un contre-la-montre à Vindefontaine, suivi l'après-midi, d'une étape entre La Haye-du-Puits et Agon Coutainville.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire