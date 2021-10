Savoureux petits légumes

Potée de légumes



Pour quatre personnes

Préparation : 25 mn

cuisson : 25 mn



300 g de petites pommes de terre nouvelles, 200 g de haricots verts, 100 g de pois gourmands, 1 botte de carottes, 1 botte de petits oignons blancs, 2 tomates bien charnues, 1 bouquet de persil simple, 3 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, poivre, 6 cuillères à soupe de sauce soja

125 cl de bouillon de légumes



Éplucher les pommes de terre et les carottes. Couper les pommes de terre en quatre.

Émincer les carottes et les petits oignons en rondelles.

Hacher le persil, ébouillanter les tomates pour les peler, les mettre en quartiers.

Peler les gousses d'ail et les écraser.

Laisser les haricots et les pois gourmands en entier.

Faire chauffer l'huile et y faire revenir les pommes de terre coupées en quartiers.

Ajouter les haricots, l'ail et les carottes coupées en rondelles.Les faire cuire à l'étouffée pendant cinq minutes.Ajouter les légumes et le bouillon puis continuer à feu doux pendant quinze minutes encore.

Assaisonner avec du persil, de la sauce soja et du poivre.



