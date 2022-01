Cotentin : gare au démarchage abusif auprès des entreprises

Plusieurs entreprises du Cotentin on été récemment sollicitées pour remplir et retourner un imprimé dont l’entête indique "Registre du commerce et des sociétés France (chambre de commerce)".

La CCI Cherbourg-Cotentin alerte les entrepreneurs car elle n'a lancé aucune campagne de telle sorte. Elle invite les entreprises à être vigilantes car "la signature et le renvoi de ce formulaire stipule 'le contrat conclu' pour une publicité payante, engageant donc le signataire".