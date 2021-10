Apéros : alcoolisés certes mais 100 % normands !

Cette charte engage Hérouville, lors de ses réceptions en mairie, à ne servir que des produits de chez nous : Calvados, Pommeau de Normandie, Cidre du Pays d'Auge et Poiré de Domfront. 'C'est quand même un don de la nature ! Nous avons une variété de produits de notre terroir à valoriser”, souligne Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville.



“Pas un pied de nez à la Préfecture”

“Nous avons, nous les élus, un devoir de défendre notre gastronomie normande. C'est l'image que nous devons donner de l'extérieur”. Cette initiative d'Hérouville intervient alors même que le préfet du Calvados a publié il y a quelques semaine une recommandation à l'attention des maires du département, les incitant à ne plus servir d'alcool lors de ces réceptions ! Provocation ?

“Non, ce n'est surtout pas un pied de nez à la Préfecture”, assure Rodolphe Thomas. “Je suis attentif à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans ce genre de réception, plate ou gazeuse”.

Afin d'aider Hérouville dans sa démarche, les professionnels de l'IDAC mettent à disposition de la Ville personnel, matériel et produits valorisant pour l'image de la région.



