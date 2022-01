400 000 euros pour Hérouville

"C'est une dotation nouvelle qui a été décidé dans la loi de finances 2009", explique le représentant de l'Etat. Celle-ci a permis à Hérouville d'inscrire différents équipements au titre de la DDU : "la crèche de la Grande Delle (64 000 €), le pôle éducatif (136 000 €), le transfert de la pépinière d'entreprises Iliade (40 000 €), les aires de jeux (40 000 €), les cheminements entre quartiers et les placettes (52 859 €) et enfin, les voies de circulation douces (68 000 €)", précise Rodolphe Thomas. Ce dernier point est notamment cher au maire : "Ce que je ne souhaite pas, c'est que les habitants soient toujours rattachés à leurs quartiers. Nous sommes avant toute chose Hérouvillais. C'est au travers de ces équipements que chacun pourra aspirer à vivre correctement dans sa ville". En France, cent villes vont bénéficier de cette dotation. 'Hérouville est la seule ville du Calvados", souligne le Préfet. La commune était en effet l'unique à répondre aux critères de l'Etat : bénéficier de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) d'une part et avoir au moins 20% de la population qui habite dans des zones dites urbaines sensibles d'autre part (ZUS). Enfin, dernière condition : 'bénéficier d'un programme de l'Agence national de rénovation urbaine (ANRU)".

Exactement, Hérouville bénéficie donc pour l’année 2009 de 400 859 euros, ce qui, selon Rodolphe Thomas permet à la ville de se “reconstruire sur elle-même.”







