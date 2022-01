Rouen : le voleur de voiture finit dans le décor

La voiture, une Fiat 500, avait été aperçue à 1h50 par une patrouille de la police place du 19 mars 1962, à Sotteville-lès-Rouen, grillant un feu rouge et roulant à vive allure. Le conducteur, à la vue de la police qui avait actionné son gyrophare et ses avertisseurs sonores, avait accéléré de plus belle en direction de la clinique de l'Europe.

Débouchant depuis la rue Ledru-Rollin, il s'est alors engagé sur le croisement du boulevard de l'Europe, mais a perdu le contrôle de son véhicule, finissant sa course contre une voiture en stationnement et un feu tricolore. Il a été rattrapé par les policiers alors qu'il tentait de fuire, sonné, en courant vers la clinique toute proche. Non titulaire du permis de conduire, cet homme de 28 ans, domicilié à Rouen, avait en outre un taux d'alcool de 0,44 mg par litre d'air expiré.